Video: Dua Day 5 of Ramadan

SHAFAQNA- Dua Day 5 of Ramadan recited by Noureddine Alkathemy.

O God, on this day,place me among those who seek forgiveness. Place me among Your righteous and obedient servants,and place me among Your close friends,by Your kindness, O the most Merciful

اَللّهُمَّ اجعَلنی فیهِ مِنَ المُستَغْفِرینَ ، وَ اجعَلنی فیهِ مِن عِبادِکَ الصّالحینَ القانِتینَ ، وَ اجعَلنی فیهِ مِن اَوْلیائِکَ المُقَرَّبینَ ، بِرَأفَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحمینَ .

خداوندا! مرا در این روز از توبه و استعفار کنندگان قرار داده و از بندگان مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده، به حق لطف و رأفتت، ای مهربان ترین مهربانان عالم!