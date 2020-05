Shia Islamic Centers in Europe and North America +Contact info

SHAFAQNA- There are several Shia Islamic centers active across Europe and North America. Here is the contact information of some of the main Shia Islamic centers in Western countries.

UK: Islamic Center of England (ICEL)

Address: 140 Maida Vale, Kilburn, London W9 1QB, United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 604 5500

Fax: +44 (0) 207 604 4898

Website: www.ic-el.com

E-mail: icel@ic-el.com

FB: @IslamicCenterEngland

Instagram: @islamiccentreen

Youtube: Islamic center of England

Twitter: @IslamicCentreEn

Germany: Islamic Center Hamburg

(Islamisches Zentrum Hamburg)

Address: Schöne Aussicht 36, 22085 Hamburg

Tel:

Fax: +49 (40) 2204340

Website: https://izhamburg.com/

E-mail: info@izhamburg.com

FB: @IZhamburg

Instagram: @IZhamburg

Youtube: newsizh

Telegram: @IZhamburg

Twitter: @IZhamburg

US: Imam Mahdi Association of Marjaeya (IMAM)

Address: 22000 Garrison St., Dearborn, MI 48124

Tel:

Website: http://www.imam-us.org/

E-mail: info@imam-us.org

FB: @ImamMahdiAssociationofMarjaeya

Instagram: @imamonline

Youtube: Imam Mahdi Association of Marjaeya

Twitter: @IMAMS

Denmark: Imam Ali (A.S) Mosque of Copenhagen

Address: Vibevej 23, 3 | København 2400

Tel: +45 38100078

Fax: +45 38100078

Website: www.imamalimoske.dk

E-mail: info@imamalimoske.dk

Sweden: Imam Ali Islamic Center Jarfalla

(Imam Ali Islamiska Center)

Address: Datavägen 2B, 175 43 Järfälla, Sweden

Tel: +46 8 580 123 14

Website: https://imamalicenter.se/

E-mail: info@imamalicenter.se/

FB: @svenskaiislam

Instagram: @imamonline

Youtube: Imam Ali Islamic Center

Twitter: @iacsvenska

France: Islamic Center of France

(Centre Islamique de France)

Tel:

Website: https://www.cifrance.com/

E-mail: Contact@cifrance.com

Instagram: @cifrance

Youtube: http://www.cifrance.com/fr-youtube/

Telegram: @cifrance

Twitter: @cifrance