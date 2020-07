https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/07/040B1A42-6BE0-4F66-A6B4-5CB57C2398A6.jpeg 667 1000 asadian https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2018/10/new-logo-s-en-fine.png asadian 2020-07-21 07:45:09 2020-07-21 09:32:43 Photos: Kadhimiya on the eve of Imam Al-Jawad's (A.S) martyrdom anniversary