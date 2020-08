OneShiaOneMessage/Muhammad Ali Keley in mourning ceremony of Ashura

SHAFAQNA- Shafaqna International News Agency invites all Shia Muslims and Ahlal-Bayt (A.S.) devotees all around the world to be the messengers of Imam Hussain’s (A.S.) movement to the world in Muharram 2020, by using cyberspace and through updating their profile pictures with Ashura symbols and posting contents about Imam Hussain (A.S.) on social media with the hashtag “#OneShiaOneMessage“.

Here is several tweets:

#الأمام_الحسين

ليس شخصاً فقط،بل هو مشروع

وليس فرداً فحسب،بل هو منهج

وليس كلمة فقط،بل هو راية

لذا فمع إقامة الشعائر والعزاء،والبكاء والتفجع والتألم لعِظَم مصابه، يجب أن نحمله ايضا في وعينا وحياتنا كمنهج ومشروع وراية#كل_بيت_عاشوراء#محرم_١٤٤٢هـ pic.twitter.com/Ool4qbKCbQ — only me (@amalnn9) August 21, 2020