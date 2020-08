https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/29388613-470D-4EF4-A76C-540134242BD6.jpeg 600 900 asadian https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/shafaqna-en-2.jpg asadian 2020-08-25 13:45:06 2020-08-25 13:45:06 Photos: Second night of Muharram mourning ceremony in Springfield, US