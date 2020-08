https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/39C3EA9B-215F-4E8E-8172-C3D1C7170596-e1598437513614.jpeg 696 1132 asadian https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/shafaqna-en-2.jpg asadian 2020-08-26 14:25:22 2020-08-26 11:25:57 Imam Hussain (A.S): The most generous person is the one who forgives while in power