Video: Montreal Noor Cultural Centre, on the eve of Ashura / SHAFAQNA- Montreal Noor Cultural Centre programme, on the eve of Ashura 2020.

https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/20200829_133522-845x521-1.jpg 521 845 asadian https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/08/shafaqna-en-2.jpg asadian 2020-08-30 08:40:40 2020-08-30 08:40:40 Video: Montreal Noor Cultural Centre, on the eve of Ashura