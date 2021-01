Video: Virtuous morals from the perspective of Holy Quran / SHAFAQNA- “Virtuous morals from the perspective of Holy Quran” by Dr. Jalal Fairooz.

https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2021/01/آهنگ-و-لحن-در-قرآن-کریم.jpg 600 800 asadian https://en.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/10/header-final-en-1.jpg asadian 2021-01-30 07:41:05 2021-01-30 04:44:27 Video: Virtuous morals from the perspective of Holy Quran