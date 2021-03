Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media: Imam Hasan al-Askari (A.S)

SHAFAQNA- Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media is a multilingual collection of Shia Graphs that explain the words used in Shia News and Shia Media.

Imam Hasan al-Askari (A.S)

Hasan Ibn Ali Ibn Muhammad (846-873 AD) is the eleventh Imam of the Shia Muslims and is known as Askari.

“Abu Muhammad is a worthy son after me, who has the knowledge of everything he needs and the tools of Imamate are at his disposal.”

Imam Hadi (A.S)

French

Imam Hassan al-Askari

Hassan ibn Ali ibn Muhammad (846-873) est le onzième Imam des musulmans chiites et connu sous le nom d’Askari.

“Abu Muhammad est un fils digne après moi, qui a la connaissance de tout ce dont il a besoin et les outils de l’Imamat sont à sa disposition.”

Imam Hadi (A.S)

Spanish

Imam Hasan Askari

Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali, (846-873 d. C), el undécimo Imam de los shiítas, conocido como Askari.

Abu Muhammad es el hijo digno después de mí, tiene el conocimiento de todo lo que necesita y los depósitos del Imamato están acompañados a su disposición.”

Imam Hadi (A.S)