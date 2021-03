Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media: Imam Muhammad al-Jawad (A.S)

SHAFAQNA- Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media is a multilingual collection of Shia Graphs that explain the words used in Shia News and Shia Media.

Imam Muhammad al-Jawad (A.S)

Muhammad ibn Ali ibn Musa (810-835 AD) is the ninth Imam of the Shia Muslims and is known as Jawad.

A report narrated by Ibn Asbat and Ubbad ibn Ismail said, “We were at the presence of Imam al-Ridha (A.S) that they brought Imam al-Jawad (A.S). We asked, ‘Is this that blessed child?’ Imam al-Ridha (A.S) said, ‘This is the child, no more blessed than him is ever born’.”

French

Imam Jawad

Muhammad ibn Ali ibn Musa (810-835) est le neuvième Imam des musulmans chiites et connu sous le nom de Jawad.

Un rapport raconté par Ibn Asbat et Ubbad ibn Ismaël a dit: Nous étions en présence de l’Imam Ridha (A.S) qu’ils ont amené Abu Jafar (Imam Jawad (A.S)). Nous avons demandé: « Est-ce cet enfant béni? » L’Imam Ridha (A.S) a répondu: “C’est l’enfant béni, qui n’est jamais né plus béni que lui dans l’Islam.”

Spanish

Imam Yawad

Muhammad Ibn Ali Ibn Musa, (810-835 d. C), el noveno Imam de los shiítas, conocido como Yawad.

Ibn Asbat y Abbad dice: Estábamos con el Imam Rida (A.S) en Mina cuando llevaron al Imam Yawad que era pequeño. Preguntamos: “¿Es este el mismo niño bendito y afortunado?” Respondió: “Sí, es el niño bendito que no ha nacido más bendito que él en el Islam.”