Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media: Imam Ja’far al-Sadiq (A.S)

SHAFAQNA- Shafaqna Dictionary of Shia Islam in Media is a multilingual collection of Shia Graphs that explain the words used in Shia News and Shia Media.

Imam Ja’far al-Sadiq (A.S)

Jaʿfar ibn Muhammad ibn Ali (702-765 AD) is the sixth Imam of the Shia Muslims and is known as Sadiq.

“When my son Ja’far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussain ibn Ali ibn Abi Talib was born, call him ‘Sadiq’, because his fifth child named Ja’far will claim Imamate and will slander to God and he will be a liar to God Almighty”.

Prophet Muhammad (PBUH)

French

Imam Jafar al-Sadiq

Jafar ibn Muḥammad ibn Ali (702-765) est le sixième Imam des musulmans chiites et connu sous le nom de Sadiq.

«Quand mon fils Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib est né, appelez-le Sadiq, parce que son cinquième enfant nommé Jafar réclamera Imamat et calomniera Dieu et il sera un menteur pour Dieu tout-puissant.»

Prophète Muhammad (P)

Spanish

Imam Sadiq

Ya’afar Ibn Muhammad Ibn Ali, (702-765 d. C), el sexto Imam Shiita, conocido como Sadiq.

“Cuando nazca mi hijo Ya’afar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husayn Ibn Ali Ibn Abi Talib, nómbrale Sadiq (honesto), porque su quinto hijo llamado Ya’afar reclamará el Imamato y le mentirá a Dios, y él es Kadhab (mentiroso) con Dios Todopoderoso.

Profeta Muhammad (P)