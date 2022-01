Iraqi Parliament announces the names of candidates to the presidency

SHAFAQNA – The names of the Iraqi presidential candidates have been officially announced.

The General Secretariat of the House of Representatives announced on Monday, names of candidates to the presidency.

1-Khalid Siddiq Aziz Mohammed

2-Faisal Mohsen Aboud Al-Kilabi

3-Shehab Ahmed Abdullah Al Nuaimi

4-Hussein Ahmed Hashim Al- Safi

5-Ahmed Moah U mran Al – Rubaie

6-Ahmed Yahya Jassim Jawd Al Saadi

7-Sabah Saleh Saeed

8-Kazim Khudair Abbas Dwaghneh

9-Razkar Mohammed Amin Hama Saeed

10-Klawes Ali Amin Birah

11-Louay Abdel Sahib Abdul Wahab Mohsen

12-Ribwar Orhmen Arif

13-Hamza Brissam Thijeel Al-Maamouri

14-Hushiar Mahmoud Mohamed Mustafa Zebari

15-Hussein Mohsen Alwan Al – Hassani

16-Abdul Latif Mohammed Jamal Rashid Sheikh Mohammed

17-Omar Sadiq Mustafa Majid Al-Abdali

18-Barham Ahmed Haj Saleh Ahmed

19-Thaer Ghanim Mohammed Ali Baktish Al – Othman

20-Iqbal Abdullah Amin al-Fatlawi

21-Khadija Khuda Yakhish Assad Qlaws

22-Jabbar Hassan Jassim

23-Hadi Abdel Hussein Saddam Al – Freijy

24-Raad Khudair Dafag Sail

25-Omid Abdel Salam Qadir Taha Palani