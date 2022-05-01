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International Shia News Agency

The Grand Ayatollah Sistani’s office announced Monday as the last day of Ramadan in Iraq and surrounding areas

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Ayatollah Sistani announced Eid Al Fitr in Iraq

SHAFAQNA- The office of the Grand Ayatollah Sistani, the Supreme Authority of Shia in Najaf Ashraf, issued a statement announcing tomorrow (Monday) as the completion of the holy Month of Ramadan 1443 AH and Tuesday May 3rd, 2022 as Eid Al Fitr in Iraq and the surrounding areas.

بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) للمؤمنين الكرام في العراق والمناطق المجاورة له أن يوم غدٍ الاثنين يعدّ مكملاً لشهر رمضان المبارك ويكون يوم الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد. أعاده الله على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.
مكتب السيد السيستاني – النجف الأشرف

Source: Shafaqna

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