SHAFAQNA- The Prophet Muhammad (PBUH) said to Ali (AS): “Your position to me is like the position of Aaron to Moses (AS), except that there shall be no prophet after me.”

أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنَّهُ لا نبيَّ بعدي

Shafaqna’s Collection of Hadith Graph

www.shafaqna.com