SHAFAQNA- The Prophet Muhammad (PBUH) said : “Surely, there exists in the hearts of the Mu’mineen, with respect to the martyrdom of Hussain (A.S), a heat that never subsides.”

French

“Assurément, il existe dans les cœurs des Mu’minin, en respect au martyre d’Al-Hussayn (A.S), une ardeur qui ne s’apaise nullement.”

Prophète Muhammad (P)

