SHAFAQNA- Imam al-Sadiq (A.S) said : “There is none who recites poetry about Hussain (A.S) and weeps and makes others weep by means of it, except that Allah makes Paradise incumbent upon him and forgives his sins.”

French

“Il n’y a personne qui ne récite un poème concernant Al-Hussayn (A.S) et pleure et fait pleurer les autres par ce moyen sans qu’Allah ne lui accorde le Paradis et ne lui pardonne ses péchés ».

L’Imam Jafar as-Sadiq (A.S)

