Hadith Graph: “… whose eyes shed tears upon the killing of Hussain Ibn Ali (A.S) …”

SHAFAQNA-Imam al-Sajjad (A.S) said : Every Mu’min, whose eyes shed tears upon the killing of Hussain Ibn Ali (A.S) and his companions, such that the tears roll down his cheeks, Allah shall accommodate him in the elevated rooms of Paradise.”

French

“Tout Mu’min dont les yeux versent des larmes sur la mort d’Al-Hussayn Ibn Ali (A.S) et ses compagnons, de telle sorte que les larmes coulent sur ses joues, Allah le recevra dans les lieux élevés du Paradis ».

Imam Sajjad (A.S)

