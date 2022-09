SHAFAQNA- The Zainabia Islamic Center in Australia’s Brisbane will host mourning ceremonies over the demise anniversary of Prophet Muhammad (PBUH), martyrdom anniversary of Imam Hasan (as), BiBi Zainab (sa) and Imam Ali Raza (as).

The Majalis will hold from Thursday 22th September till Sunday 25th September. The Speaker is Dr.Yahya Jahangiri Suhrawardi. The Majalis will start with Namaz Maghribain at 6:30 pm.