SHAFAQNA- The 86th session of Weekly Webinar on Parenting will be held on 5 November 2022 at 6pm London time. Sheikh Agha Mehdi Ali delivers a speech on “The Impact of Introducing Righteous Role Models in Parenting”.

The session will be broadcasted live on Zoom , YouTube and Facebook.

‎Zoom: ‎

https://us02web.zoom.us/j/85301658127?pwd=bW54Vk9TZmdKV1BEVzZOdVJFREhodz09‎

‎YouTube:

www.youtube.com/user/islamiccentre1998

Facebook:

https://www.facebook.com/IslamicCentreEngland

www.shafaqna.com