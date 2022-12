Hadith Graph: ” And Allah (SWT) caused commanding goodness & forbid doing evil

SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) caused commanding goodness & forbidding to do evil for the amendment & correction of society.

Français:

“Et (Allah a fait) enjoindre ce qui est bien et interdire ce qui est mal pour la réforme de la société et des gens ordinaires (public).”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios puso ordenar a las buenas y prohibir hacer el mal para el beneficio del público.”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

www.shafaqna.com