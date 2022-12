SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) made joining & connecting with the kinship & cognation, the cause of lengthening of life.”

Français:

“Et Allah a fait le lien avec la parenté et la cognation, la cause d’une longue vie.”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios estableció la bondad al parentesco para alargamiento de la vida.”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

