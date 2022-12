SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) made law of retaliation (revenge for homicide) as the security of blood (from being shed).”

Français:

“Et Allah a fait la représaille (vengeance du meurtre) comme la sécurité du sang (d’être versé).”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios estableció la represalia como la seguridad de la sangre (de ser derramada).”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

