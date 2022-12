SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) executed the vow performing as a medium for forgiveness.

Français:

“Et (Allah a mis) le vœu en tant qu’un moyen de pardon.”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios puso cumplir el voto como un medio para el perdón.”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

