Hadith Graph: The correct use of weight & measure

SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) rendered the correct use of weight & measure (units) a medium for stopping from selling less (than actual).

Français:

“Et (Allah a rendu) l’utilisation correcte du poids et de la mesure (unités) comme un moyen d’empêcher de vendre moins (que le montant réel).”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios puso el uso correcto de peso y medida como un medio para dejar de vender menos (de lo real).”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

