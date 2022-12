Hadith Graph: Prohibition from drinking wine

SHAFAQNA- Lady Fatimah Zahra (SA) said: “And Allah (SWT) rendered prohibition from drinking wine the cause of taking distance from contaminations, (evils).

Français:

“Et (Allah a rendu) l’interdiction de boire du vin comme un moyen de la prise de distance des contaminations (les maux).”

Dame Fatima al-Zahra (SA)

Español:

“Dios puso la prohibición de beber vino como la causa de alejarse de la suciedad.”

Dama Fatima al-Zahra (SA)

Source: Ayan-ush-Shia Ataba Al-Jadeed, Vol. I, P316.

www.shafaqna.com