SHAFAQNA- We did not send you but as a mercy to all the nations.

The Holy Quran (21:107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

القرآن الکریم، السوره الانبیا، الآیه 107

French:

Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’Univers.

Le Saint Coran 21: 107

Spanish:

No te he enviado [¡oh, Muhammad!] sino como misericordia para todos los seres.

Sagrado Corán 21: 107

