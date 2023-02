SHAFAQNA- And obey Allah and the Apostle so that you may be granted [His] mercy.

The Holy Quran (3:132)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

القرآن الکریم، السوره آل عمران، الآیه 132

French:

Et obéissez à Allah et au Messager afin qu’il vous soit fait miséricorde !

Le Saint Coran 3: 132

Spanish:

Obedezcan a Dios y al Mensajero, que así alcanzarán la misericordia.

Sagrado Corán 3: 132

