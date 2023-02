SHAFAQNA- “Muhammad is but an apostle; [other] apostles have passed before him.”

The Holy Quran (3:144)

French:

“Mohammad n’est qu’un Messager – des Messagers avant lui sont passés.”

Le Saint Coran (3:144)

Spanish:

“Muhammad es un Mensajero a quien precedieron otros.”

Sagrado Corán (3:144)

