SHAFAQNA- And indeed you possess a great character.

The Holy Quran (68:4)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

القرآن الکریم، السوره القلم، الآیه 4

French:

Et tu es certes, d’une moralité éminente.

Le Saint Coran 68: 4

Spanish:

Eres de una naturaleza y moral grandiosas.

Sagrado Corán 68: 4

