SHAFAQNA- One who is obeyed and is trustworthy as well.

The Holy Quran, Surah At-Takwir (81:21)

﴾مُّطَاعٍۢ ثَمَّ أَمِينٍۢ ﴿

القرآن الکریم، السورة التکویر،الآیه٢١

French:

Obéi, la’-haut, et digne de confiance.

Le Saint Coran (81:21)

Spanish:

El obedecido [por otros a’ngeles] y el digno confidente [ de la revelacio’n]



Sagrado Corán (81:21)

Quran verses Graph

Shia Graph

www.shafaqna.com