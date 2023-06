SHAFAQNA- If you are unable to accompany the Hajj pilgrims with your body, accompany them with your spirit through the account of the Ministry of Hajj and Umrah.

إذا لم يتيسر لك أن ترافق الحجيج بجسدك، رافقهم بروحك عبر حساب وزارة الحج والعمرة pic.twitter.com/bnTlnYIOS1 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 7, 2023

