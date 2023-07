SHAFAQNA- Sayyid Zakzaky Office twitter account wrote: Desecration of the Holy Quran in Sweden pains the hearts of all Muslims.

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون!!

The despicable news of the desecration of the Holy Quran in Sweden pains the hearts of all Muslims and freedom-seeking people of the world, Sayyid Zakzaky Office twitter account wrote.

