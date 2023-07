SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “The most generous person is the one who offers help to those who do not expect him to help.”

Français:

La personne la plus généreuse est celle qui offre de l’aide à ceux qui ne s’attendent pas à ce qu’elle aide.

Hussein ibn Ali (AS)

Español:

La más generosa de las personas es la que da a quien no lo espera.

Hussain ibn Ali (AS)

