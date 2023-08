Hadith Graph: “Beware that the need of people to you is among the blessings of God to you…”

SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “Beware that the need of people to you is among the blessings of God to you. So do not scare away the needy people when they come to you, as the God’s blessings will return and go elsewhere.”

Français:

Faites attention que le besoin que les gens ont de vous est l’une des bénédictions de Dieu sur vous. Alors n’effrayez pas les pauvres quand ils viennent à vous, car les bénédictions de Dieu reviendront et iront ailleurs.

Hussein ibn Ali (AS)

Español:

Cuidado que las necesidades de la gente para ti son de las bendiciones de Dios sobre ti. Así que no asustes a las personas necesitadas cuando vengan a ti, ya que las bendiciones de Dios regresarán y se irán a otra parte.

Hussain ibn Ali (AS)

