Hadith Graph: “One who reveals your faults to you like a mirror is your true friend…”

SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “ One who reveals your faults to you like a mirror is your true friend, and one who flatters you and covers up your faults is your enemy.”

French:

Celui qui vous révèle vos défauts como un miroir est votre véritable ami, et celui qui vous flatte et couvre vos défauts est votre ennemi.

Hussein ibn Ali (AS)

Spanish:

The one who reveals your faults to you like a mirror is your true friend, and the one who covers your faults is your enemy.

Hussain ibn Ali (AS)

