SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “Among the signs of ignorance is arguing with irrational people.”

Français:

L’un des signes de l’ignorance est de se disputer avec des gens irrationnels.

Hussein ibn Ali (AS)

Español:

Entre las señales de la ignorancia está discutir con personas irracionales.

Hussain ibn Ali (AS)

