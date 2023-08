Hadith Graph: “Among the signs of a learned man is criticizing his own words and being informed of various viewpoints”

SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “Among the signs of a learned man is criticizing his own words and being informed of various viewpoints.”

Français:

L’un des signes d’un homme savant est de critiquer ses propres mots et d’être informé des différents points de vue.

Hussein ibn Ali (AS)

Español:

Entre las señales del erudito se encuentra criticar sus propias palabras y estar informado de varios puntos de vista.

Hussain ibn Ali (AS)

www.shafaqna.com