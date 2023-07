SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: ” Being thankful for a grace of God makes God reward you with another grace.”

French:

Être reconnaissant pour une grâce de Dieu fait que Dieu vous récompense avec une autre grâce.

Hussein ibn Ali (AS)

Spanish:

Estar agradecido por una gracia de Dios hace que Dios te recompense con otra gracia.

Hussain ibn Ali (AS)

