Hadith Graph: “Beware that the need of people for you is among the graces of God…”

SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “Beware that the need of people for you is among the graces of God, so do not neglect the needy as the graces will turn into difficulties. Do know Good deeds bring you people’s respect and praise and God’s rewards. If you could personify and visualize good deeds as a human being you would see him as kind and good looking, whose sight is pleasant for everyone to see. And if you could picture evil acts, you would see him ugly and disgusting, hearts detesting him, and eyes closing to his sight.”



French:

Faites attention que le besoin que les gens ont de vous est dû à la grâce de Dieu, alors ne négligez pas les pauvres car les bénédictions se transforment en difficultés. Sachez que les bonnes actions vous apportent le respect et la louange des gens et la récompense de Dieu. Si vous pouviez personnifier et visualiser les bonnes actions en tant qu’être humain, vous le verriez comme gentil et beau, agréable à tous. Et si vous pouviez imaginer de mauvaises actions, vous le verriez comme laid et dégoûtant, les cœurs le détestant et les yeux se fermant à sa vue.

Hussein ibn Ali (AS)

Spanish:

Cuidado que la necesidad de la gente es una gracia de Dios, así que no descuidéis a los necesitados ya que las gracias se convertirán en dificultades. Sepa que las buenas obras le brindan el respeto y la alabanza de la gente y las recompensas de Dios. Si pudieras personificar y visualizar las buenas obras como un ser humano, lo verías como un ser amable y bien parecido, cuya vista es agradable para que todos la vean. Y si pudieras imaginar los actos malvados, lo verías feo y repugnante, los corazones lo detestaban y los ojos se le cerraban a la vista.

Hussain ibn Ali (AS)

