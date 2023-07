SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “Best of wealth is that with which one protects his fame and dignity.”



French:

La meilleure des richesses est celle avec laquelle on protège la renommée et la dignité.

Hussein ibn Ali (AS)

Spanish:

La mejor riqueza es la que protege el honor y la dignidad de una persona.

Hussain ibn Ali (AS)

