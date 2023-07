Hadith Graph: “When you are frustrated and do not know a way out …”

SHAFAQNA- Hussain ibn Ali (AS) said: “When you are frustrated and do not know a way out, only flexibility and moderation towards difficulties will save you.”



French:

Lorsque vous êtes désespéré et que vous ne connaissez pas d’issue, seulement la flexibilité et la modération face aux problèmes vous sauveront.

Hussein ibn Ali (AS)

Spanish:

Cuando estés frustrado y no sepas una salida, solo la flexibilidad y la moderación ante las dificultades te salvarán.

Hussain ibn Ali (AS)

