SHAFAQNA- Islamic Educational Center of Orange County (IECOC) presented: Why the Fallible is Unqualified to Assume Imammah | Friday Night 9/15/23 | Dr. Al-Qazwini.

https://www.youtube.com/live/JiMTIO1LhbA?si=BifLZDkaY9O7VPA9

www.shafaqna.com