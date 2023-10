SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah Az-Zumar (39:14)

In the name of Allāh, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Say, “Allāh [alone] do I worship, sincere to Him in my religion,

The Holy Quran 39:14

French:

Dis: “C’est Allah que j’adore, et Lui voue exclusivement mon culte.

Le Saint Coran 39:14

Spanish:

Diles: “Yo adoro solamente a Dios, y Le rindo culto sincero.

Sagrado Corán 39:14

