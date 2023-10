SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah An-Najm (53:3)

In the name of Allāh, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Nor does he speak from [his own] inclination.

The Holy Quran 53: 3

French:

Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion.

Le Saint Coran 53:3

Spanish:

Ni habla de acuerdo a sus pasiones.

Sagrado Corán 53:3

