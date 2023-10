SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah An-Najm (53:17)

In the name of Allāh, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

The sight [of the Prophet (PBUH)] did not swerve nor did it transgress [its limit].

The Holy Quran 53:17

French:

La vue n’a nullement dévié ni outrepassé la mesure.

Le Saint Coran 53:17

Spanish:

Y su mirada no se desvió ni se propasó.

Sagrado Corán 53:17

Quran verses Graph

Shia Graph

www.shafaqna.com