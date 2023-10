SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah An-Najm (53:18)

He certainly saw of the greatest signs of his Lord.

The Holy Quran 53:18

French:

Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur.

Le Saint Coran 53:18

Spanish:

Porque contempló algunos de los signos más sublimes de su Señor.

Sagrado Corán 53:18

