The Quran graph: Indeed, Allāh (SWT) is Forgiving and Appreciative

SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah Ash-Shura (42:23)

It is that of which Allāh (SWT) gives good tidings to God’s servants who believe and do righteous deeds. Say, [O’ Muḥammad], “I do not ask you for it [i.e., this message] any payment [but] only good will through [i.e., due to] kinship.” And whoever commits a good deed – We will increase for him good therein. Indeed, Allāh (SWT) is Forgiving and Appreciative.

The Holy Quran 42: 23

French:

Telle est la [bonne nouvelle] qu’Allah annonce à ceux de Ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ! Dis : “Je ne vous en demande aucun salaire si ce n’est l’affection eu égard à [nos liens] de parenté.” Et quiconque accomplit une bonne action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore. Allah est certes Pardonneur et Reconnaissant.

Le Saint Coran 42:23

Esta [es la recompensa] con la que Dios albricia a Sus siervos que creen y obran rectamente. Diles [¡oh, Mujámmad!]: “No les pido ninguna remuneración, solo que amen al prójimo”. A quien realice una buena obra le aumentaré con un bien mayor. Dios es Absolvedor, Agradecido.

Sagrado Corán 42:23

