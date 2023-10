SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah Ash-Shu’ara (26:3)

Perhaps, [O’ Muḥammad], you would kill yourself with grief that they will not be believers.

The Holy Quran 26:3

Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu’ils ne sont pas croyants.

Le Saint Coran 26:3

Es que vas a consumirte [de tanto pesar] porque [tu gente] se niegan a creer?

Sagrado Corán 26:3

