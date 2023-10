The Quran graph: “So they will deny you, in what you say, and you cannot avert or help…”

SHAFAQNA- The Holy Quran, Surah Al-Furqan (25:19)

So they will deny you, [disbelievers], in what you say, and you cannot avert [punishment] or [find] help. And whoever commits injustice among you – We will make him taste a great punishment.

The Holy Quran 25: 19

French:

Ils vous ont démentis en ce que vous dites. Il n’y aura pour vous ni échappatoire ni secours (possible). Et quiconque des vôtres est injuste, Nous lui ferons goûter un grand châtiment.

Le Saint Coran 25:19

Spanish:

[Entonces, Dios dirá a los idólatras:] “Sus ídolos los han desmentido, y ahora no podrán escapar de Mi castigo ni encontrar quién los socorra. [Sepan que] a quien cometa la injusticia [de dedicar actos de adoración a otro que Dios], lo haré sufrir un gran castigo”.

Sagrado Corán 25:19

