SHAFAQNA- Friday prayer & sermon that is performed on 27 October 2023 at Hamburg Islamic Center (IZHamburg)

https://www.youtube.com/live/wVbcM2IINtg?si=4MzWiMOg4oU3HjGW

https://www.youtube.com/live/mgUUUX1Jg9s?si=hGzdPduMLyy_FLmx

Friday sermon

www.shafaqna.com